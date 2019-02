Prügi on probleem, mida odavalt ei lahenda

Võrumaa vallad otsustasid äsja, et kolme aasta jooksul üle minnakse üle ühiselt korraldatud jäätmeveole. Mis muutub sellest Võru jäätmekeskuse jaoks, kuhu nüüd kogu maakonna prügi kokku vedama hakatakse?

Sellest ei muutu meie jaoks midagi. Võru maakonnas kogutakse korraldatud jäätmeveoga aastas kokku umbes 6500 tonni olmejäätmeid. Sellest 5500 tonni käib juba praegu meie juurest läbi. Juurde tulevad nüüd Antsla ja Urvaste jäätmed, kus senine teenusepakkuja RagnSells meid vahelaadijana ei kasutanud. Otseselt see suurt midagi ei muuda – natuke peame oma tööd sättima, sest mõni vedu lükkub hilisemaks.

Kuidas näeb välja prügi käitlusahel pärast konteineri tühjendamist maja ees?

Jäätmed tuuakse Umbsaare jäätmekeskusesse, kus need laaditakse ümber kinnistesse konteineritesse ja viiakse edasi Aardlapallu, kus need omakorda ümber laaditakse. Prügi ladestamise ja põletamise kohad asuvad Kesk- ja Põhja-Eestis, ka Lääne-Eestis, kuid Võrust on need kõik 200 ja rohkem kilomeetri kaugel.

Miks on sellist vahejaama üldse tarvis?

Muidugi võib ka otse viia, aga kui praegu teeb näiteks prügiauto päevas kaks ringi linnas ja kaks ringi maal ning kui ta peab iga kord sõitma prügiga Tartusse, siis see läheks väga kalliks. Kokku pressides saame prügi korraga 2-3 korda rohkem peale laadida. Efekt sellest tulebki.

Kas lisaks Võrumaa jäätmetele tuuakse Umbsaarde prügi ka kaugemalt?

On toodud ka Põlvamaa prügi, aga see sõltub jäätmeringide logistikast. Ega küsimus ole ainult olmeprügis, millest palju räägitakse. Võru maakonnas kogutakse korraldatud jäätmeveoga aastas kokku 6500 tonni olmejäätmeid, kuid ettevõtjatel tekib jäätmeid samamoodi. Kogu Võrumaa prügivoog on aastas 50 000 tonni.

Mis on viimase kümne aastaga jäätmemajanduses muutunud?

Igal aastal on prügi maht suurenenud. Inimesed on ausamad, keskkonnateadlikumad ja kasutavad rohkem legaalseid viise jäätmetest vabanemiseks. On tarvis uusi investeeringuid, et areng saaks jätkuda.

Milliseid investeeringuid tuleks teha?

Meie prügipress on juba vanuses, kus peame mõtlema, kuidas hoida ära võimalikud tõrked. Teine asi on ehitusjäätmete mahu suurenemine, mida tuleb sorteerida, sest ega neid tekkekohas sorteerita. Laiemalt on vaja investeerida, et Eesti suudaks täita oma kohustusi. Aastaks 2020 peab pool Eestis tekkivatest olmejäätmetest minema taaskasutusse, kuid seda taset ei saavuta me mitte kuidagi. Sisuliselt pool olmejäätmetest moodustavad pakendid, mida pole aga võimalik jäätmekeskuses välja sorteerida, sest need on ära visatud koos biolagunevate jäätmetega. Jäätmemass on märg ja selliselt pole võimalik sorteerimist korraldada.

Mida peaks siis tegema?