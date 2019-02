Küsitlus: kuidas tähistate vabariigi aastapäeva?

«Me seda peomeeleolu väga tugevalt ei tunneta. Nõukogude ajal tekkisid mingid traditsioonid, 1. mail käia paraadil, meestepäev... Aga nüüd praegu Eestis on raske öelda. Muidugi see on peopäev. Soovin, et Eestil läheks edukalt, inimesed oleks rikkamad.»