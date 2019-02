Uuslavastus «Needid ja suhkruvatt» toob lavale Võru oma kangelaste loo

«Needid ja suhkruvatt» on lugu Võru sündmustest 30 aastat tagasi, kus nõukogudeaegsetest veidrustest tüdinud noored otsustasid hakata Eesti vabaduse eest võitlema. Sinimustvalge lipu lehvitamine oli endiselt kriminaalkorras karistatav, kuigi perestroika tuuled muutsid piiri lubatu ja lubamatu vahel ähmaseks. Laulva revolutsioonini oli jäänud kaks aastat. Tänaseks on Vabadussõjast möödunud sada aastat, aga mälestus nendest, kes on andnud oma elu Eesti eest, elab! Elab, kuni leidub neid, kes seda kõige kiuste elus hoiavad.