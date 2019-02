Tähismaad peavad Tartu linnavolinikule kahjutasu maksma

Juulis avaldati Tähismaade blogis postitus «Kas Eesti sotsid ja feminism on narko?». Postituses käsitleti aastatetagust Eesti Kanepiliidu videot, milles küsiti riigikokku kandideerijatelt nende arvamust kanepi legaliseerimise kohta.

Teiste seas oli kanepiliidule vastanud ka Kangilaski, tunnistades, et tema pooldab legaliseerimist. «Gea Kangilaski võib ka ise olla narkomaan ja võitleb aktiivselt õiguse eest olla narkomaan,» kirjutas Inno Tähismaa blogis. «Peame arvestama tõsiasjaga, et narkomaani aju pole päris «see».»

Esimesele postitusele järgnes veel hulk teemakäsitlusi.

Kangilaski ütles, et pole kanepit tarvitanud ja teda on laimatud. Ta pöördus kohtu poole.

Küsimust arutati Võru kohtumajas. Kohus rahuldas hagi osaliselt ja kohustas Tähismaasid lõpetama blogis „Inno ja Irja kohvik“ järgmiste faktiväidete avaldamise:

„Ja kuna tema Tartu kodus, nagu võib välja lugeda selle naise avalikust sotsiaalmeedia linnapea-kanalist, tehakse väljas savu üsna avalikult (siin üks väljavõte, vasakul Gea Kangilaski).“

„Gea Kangilaski puhul on samuti võimalik, et ta on nö nõela otsas ehk narkost sõltuv ja diilerid on enamalt jaolt mehed.“

„Või kui tõsiseltvõetav võib üldse olla ühe narkomaanist feministi jutt?“

Tähismaad peavad Kangilaskile mittevaralise kahjuna solidaarselt hüvitama 300 eurot. Samuti peavad Tähismaad tasuma 40% hageja menetluskuludest, milleks on 200 eurot.

Ülejäänud hageja nõuded jäid tänase otsusega rahuldamata.

Gea Kangilaski FOTO: Margus Ansu

Poolte vahel ei ole vaidlust selles, et Tähismaad on hagis viidatud postitused avaldanud enda blogis ehk teinud need kättesaadavaks ka kolmandatele isikutele. Kohus märkis, et kahtlematult on igaühel õigus enda mõtteid mistahes kujul ja viisil avaldada, kuid sellega ei ole lubatud kahjustada teiste isikute õigusi.

Kostjate väidete kohaselt on nad postitustes avaldatud arvamuse kujundanud hageja poolt Youtube´is avaldatud video põhjal. Kohus ei võtnud seisukohta, kas hageja videos avaldatud seisukohad on õiged või valed, vaid hindas, kas avaldatud videost saaks pooltega sarnane mõistlik isik teha kostjatega sarnaseid järeldusi.

Kohus nõustus kostjate väitega, et hageja avalikust videoesinemisest saab järeldada, et hageja pooldab juba pikka aega uimastipoliitika muutmist Eestis ning tõdeb, et tema tuttavad on selle tõttu kannatanud ja neilt on avastatud kanepit. Videos nimetab hageja üheselt kanepit, mitte ravikanepit, nagu on hageja väitnud kohtumenetluses. Kohus ei nõustunud hageja seisukohaga, et ta viitab videos ühele rasket ravimatut haigust põdevale tuttavale, kellele ei ole ravikanep Eestis olnud kättesaadav.

Esitatud videost ei saa järeldada, et ta räägib raskelt haigest tuttavast ja ravikanepist. Selliseid väited on hageja esitanud kohtumenetluse käigus. Kohus nõustus kostjatega ka selles, et hageja on salvestusel selgelt väljendanud seisukohta, et laste argumenti kanepi legaliseerimise küsimuses ta ei poolda ja lapsed on legaliseerimata kanepi tõttu diilerite käes.