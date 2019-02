Mõlemad maalid on pärit 1964. aastast ja jõudsid kooli selle avamise puhul. Artur Loki maal kannab nime «Rebasejärv» ning Kitse teosel on nimetuseks «Karula maastik». Tegu on suurte maalidega, need on umbes 2,5 meetrit laiad ja 1,5 meetrit kõrged.

Tööd rippusid aastakümneid kooli seintel, sealjuures Kitse teos algselt internaadi poolel. Aastatega said nad tublisti räsida. Lüllemäe kooli direktor Jana Tiits ütles, et 1975. aastal käidi maale kontrollimas ja leiti, et need on heas seisundis. 2017. aastal, kui maalid seintelt maha võeti, seda enam öelda ei saanud. «Maalides olid augud. Oli tahetud teha parandusi plastiliiniga. Oli kriime, ajaga kaasnevaid hädasid, et värv pudeneb maha.»