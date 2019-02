Põlvamaa vapimärgi pälvis Ester Liblik

Libliku tegemisel on määravaks pühendumine Põlva muusikakooli arendamisse ning lõõtspilliosakonna loomine. Tema juhtida on vaimuliku muusikakoor Maarja Kammerkoor, millega on käidud kontsertreisidel nii Eestis kui ka välismaal tutvustades Eesti vanemat ja uuemat vaimulikku muusikat.

Kammerkoor on osalenud loomisest saadik kõikidel Eesti laulupidudel. Liblik on kuulunud kaheksa aastat lõõtspillifestivali Harmoonika korraldustoimkonda. Koostöös Eesti Kontserdiga organiseerib ta Põlva Muusikakoolis juba aastaid 1-2 korda kuus klassikamuusika kontserte.

Põlvamaa teenetemärgid pälvisid:

Margit Rikka – pikaaegne põlvamaalaste tervise eest seisja, kes on töötanud lastearsti, maakondliku tervisedendaja ja ülemarstina. Lisaks panustab ta vabatahtlikuna Eesti Tervisedenduse Ühingus, Põlvamaa Astmahaigete Seltsis ja Põlvamaa Naisliidus. Ta on aktiivne panustaja ja osaleja ka erinevatel tervisedendusüritustel.

Gunnar Paalmann - on seotud mitmete tugevate ettevõtetega Kanepi vallas. Tuntumad neist on Eco Oil OÜ ja EZ RULO OÜ. Eco Oil on tegutsenud juba 2003. aastast. Esmalt tegeleti üksnes erinevate looduslike õlide tootmisega, kuid tänaseks toodetakse edukalt ka põnevaid saunu, kümblustunne ja muud sarnast. Gunnar Paalmani poolt juhitud ettevõtted on ühed suuremad piirkonna tööandjad ning töötajad on oma tööandjaga väga rahul. Lisaks äripoolele on Gunnar alati valmis abistama kogukonda, toetades kohalikke mittetulundusühinguid. Näiteks on piirkonna avalikud puitpinnad kaitstud just Eco Oili toodetega ning seda sponsorluse korras.

Erki Oidermaa – tema vanavanematel oli talu paari lehma ja lambakarjaga. Erki võttis nende talu üle, oli viis hektarit maad ning üks traktor, mille vanaisa ise ehitas.Erki Oidermaa on hea näide, kes alustas paarkümmend aastat tagasi 5 hektari ja „põkaga" ning nüüd on välja arenenud kaasaaegseks efektiivseks seemnekasvatusega tegelevaks ettevõtteks.Viljelusvõistlusel on ta osalenud paljudel kordadel ning mitmete kultuuridega on Eesti rekordsaagid senini tema käes. Erki Oidermaa on edukas ettevõtja, kes oma talu igapäevaste tegemiste kõrval teeb sihikindlat tööd ka perefirma väljaarendamisel.Oidermaa pälvis tiitli „Parim taimekasvataja 2015"

Põlvamaa aukirjapälvisid Esti Taal, Meelis Maidla, Martin Ruus, Kaido-Meinhard Kukli ja Milvi Hirvlaane.

Koosviibimisel tähistati ka Põlvamaa Omavalitsuste Liidu 25. tegutsemisaastat ning sellel osalesid ka Põlvamaa sõpruspiirkond Bad Segebergi maavanem Jan Peter Schröder ja välisuhete ametnik Rüdiger Jankowsk.