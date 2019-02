Jüri Makarov pälvis Valgamaa teenetemärgi

Jüri Makarov on tuntud kui suurürituste korraldaja ja tippartistide maaletooja, lapse- ja nooruspõlves on ta kaasa löönud ka kahes mängufilmis. 15 aastat tagasi kolis Makarov Tallinnast Otepääle ning on nüüdseks tuntud kui Kivi turismitalu peremees.

Kivi turisimitalus peetakse hobuseid, lambaid, kitsi, kanu ja parte. Kivitalu maahotell asub 8 kilomeetri kaugusel Otepääst. Kivitalus on 7 puhkemaja, saunad ning 2018. aastal avati seal restoran "Rock Summer". Restoranis toimetab ja teeb maitsvaid sööke peremees ise.

Lisaks turismimajanduse edendamisele lööb Jüri Makarov kaasa ka kohalikus elus – ta on Otepää vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni liige, aitab kohalike spordiürituste korraldamisel ning osaleb ka vallavalitsuse projektides. Viimati oli ta restoraninädalal "Otepää Maitsed" žüriis ja paar aastat tagasi koos Otepää ettevõtjatega Otepää köögi tutvustamisel Novgorodis.

Makarov on valla teatel alati nõu ja jõuga valmis aitama ja toetama: tema kohta võib öelda, et ta on Otepää piirkonna särav täht, kelle särast jätkub ka piirkonna tuntuse ja maine tõstmiseks.

«Jüri Makarov on teenekas ürituste korraldaja ja maaletooja ning tõeline asjade käimatõmbaja valdkonnas, kus ta on ennast juba palju kordi tõestanud,» lausus Otepää vallavanem Kaido Tamberg. «Kes siis veel peaks olema tunnustust väärt, kui mitte Jüri.»

Maakonna vapi- ja teenetemärke antakse sellel aastal Valgamaal välja juba kolmeteistkümnendat korda. Aumärke antakse traditsiooniliselt välja Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud sündmusel.

Valgamaa Omavalitsuste Liidu poolt välja antavad tunnustused otsustati sel aastal kätte anda reedel Valgas, laupäeval Otepääl toimunud ja pühapäeval Tõrvas toimuval kohalike omavalitsuste pidulikel vabariigi aastapäevale pühendatud vastuvõttudel.

Aumärgid asutasid Valga maavalitsus ja Valgamaa Omavalitsuste Liit 2007. aastal ning eelmisest aastast jätkab traditsioonilise tunnustamisega Valgamaa Omavalitsuste Liit. Taotlusi ja ettepanekuid teenetemärkide andmiseks esitasid Valgamaa vallavalitsused, ettevõtted, ühingud, organisatsioonid ja eraisikud.

Valgamaa Teenetemärk on mõeldud neile, kes oma töö ja tegevusega on panustanud Valgamaa arengusse või kes on silma paistnud märkimisväärse, maakonna jaoks olulise teo või saavutusega.