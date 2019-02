Galerii: Valgamaa vapimärgi pälvis ettevõtja Matti Mõts

Firma on Valgamaal palju ära teinud. Näiteks aitasid nad kaasa Tõrva politsei- ja Valga päästeameti majade renoveerimisel, Vanamõisa järve sildade ja hüppetorni parandus- ja ehitustöödel, maakonna reoveepuhastusjaamade ehitamisel, teede, tänavate ja kergliiklusteede ehitusel, Kääriku spordiväljakute uuendamisel, Valgamaa kutseõppekeskuse hoonete ehitamisel ja Vabadussõja ausamba taastamistöödel. Läbi 25 aasta on firma tööd pakkunud umbes 70 inimesele.

Mõts on aktiivne ka kogukondlikus elus. Tõrva Lionsi klubi kaudu on ta kaasatud heategevusse.

2018. aastal nimetati Grauding Valgamaa aasta noorte treeneriks. Tema panus kergejõustikutreenerina Valgamaal on olnud silmapaistev. Viraaži hoolealuste tipptulemused on näidanud, et suuri tegusid saab teha ka väikestes kohtades. Graundigul on oskus treenida lapsi targasti, mänguliste elementide kaudu.