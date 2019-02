Talumees Meelis Mõttus: oma meierei annab vabaduse

«Me ei taha olla kellestki sõltuvad,» rääkis Mõttus. «Tahame olla vabad, teha oma piimaga, mida tahame, ja saada selle eest väärilist hinda. See ongi vabadus.»

Meierei rajamine algas Mõnistes kolm aastat tagasi ning selleks on ära kulunud ettevõtte kogu vaba raha. «Kõik on ehitatud oma raha eest, sentigi pole kasutatud eurotoetusi ega laenuraha,» kinnitas ettevõtja. Kokku on meierei rajamine läinud seni maksma umbes 300 000 eurot.