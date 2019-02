Supersprint toob Tehvandi radadele tipud kohale

«Tehvandil rajad, staadion ja lasketiir on hästi ette valmistatud. Radade, staadioni ja lasketiiru niiöelda põhi on kunstlumest, mis on ilmastikule vastupidavam kui looduslik lumi,» ütles võistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigol. «Lisaks on Tehvandi spordikeskusel kunstlume tootmise võimekus ja kunstlume varud. Muretsemiseks ei ole põhjust!»

Nigoli sõnul on Otepää IBU karikaetapi ettevalmistused sujunud hästi. Meeskonnas on suurte kogemustega eri valdkondade eest vastutajad ning motiveeritud vabatahtlikud. «Tehvandi spordikeskus aitab staadioni, lasketiiru, radade ja muude rajatiste ettevalmistamisega,» märkis ta. Spordikeskuse staadionihoonet kasutatakse akrediteerimise ja pressikeskusena, võistluskeskus paikneb Biathloni hoones.

Võistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigol. FOTO: Maarius Suviste

«Kuna rahvusvaheliste suurvõistluste korraldamise kogemus on meil olemas, siis seni on kõik läinud plaanipäraselt. Loodan, et võistlused õnnestuvad ka suurepäraselt,» ütles Aivar Nigol.

Võistkondi andis üles 33, nädala alguse seisuga on kinnitanud oma tulemise 28 riiki. Kokku ligi 250 sportlast, treenereid ja taustajõude on 100 ringis.

«Kodupubliku rõõmuks tulevad Eesti koondise eest rajale kõik tänased tipud, kes äsja lõppenud Salt Lake City MK-etapil punktikohtadele sõitsid ning teatevõistlustes suurepäraseid emotsioone pakkusid. Loodame, et see meelitab kohale rohkesti publikut,» rääkis Nigol. Lisaks on Otepää IBU karikasarja etapp Eesti koondise viimane kontrollstart enne Östersundis toimuvat MMi – seega hea võimalus vahetult enne suurvõistlust näha nii Eesti sportlasi kui nende konkurente.

Esimest korda võetakse Tehvandil mõõtu ka laskesuusatamises veel üsna uudsel distantsil, nimelt võisteldakse supersprindis. Supersprint näeb ette, et toimuvad kvalifikatsioonid ja finaali pääseb vaid 30 parimat. «Tegemist on pealtvaatajatele väga kiire ja atraktiivse distantsiga ning seda on kõigil võimalik Otepääl juba ka oma silmaga näha,» kutsud korraldaja publikut Tehvandile.

Võistluste mõlemast päevast tehakse veebiülekanne, mida on kõigil huvilistel võimalik vaadata ERRi spordiportaali vahendusel. Võistlustest tehakse ühtlasi ka päeva tippsündmusi kajastavad kokkuvõtted. Lisaks on kohal laskesuusatamise rahvusvahelise alaliidu IBU telegrupp, kes toodab kokkuvõtteid erinevatesse IBU kanalitesse.

Võistkonnad saabuvad Otepääle 25. ja 26. veebruaril. Võistlupäevad on 1. ja 2 märtsil.