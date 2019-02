Tõrva Raadio peatoimetajaks valiti Teve Rajamets

Rajamets on olnud raadio nõukogu liige 2014. aasta talvest ning enne peatoimetajaks kandideerimist on ta täitnud õhtuvööndi toimetaja, muusikajuhi ning turundus- ja reklaamijuhi ülesandeid. Praegu õpib ta Tartu Ülikoolis ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala teisel kursusel.

«Tõrva Raadio on suuresti põhjus, miks ajakirjandust õppima läksin. Seega on loogiline tulla oma juurte juurde tagasi,» põhjendas Raja-mets kandideerimist. Ta tõi välja kogukonna kaasamise olulisuse ning rääkis suure elevusega plaanidest seoses raadio viienda tegevusaasta tähistamisega.

Küsimusele, missugusena näeb ta tulevikus toimetuse tööd, vastas ta optimistlikult, et eelneval aastal kasutatud üheksaliikmeline süsteem on jätkusuutlik, ent vajab täiendusi.

Peatoimetajana peab ta tähtsaks ka järelkasvu. «Oluline on, et nooremadki tuleksid toimetusse. On selge, et organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagab järelkasv, seega peab selle nimel tegema tööd.»