Galerii: kuidas avaldub kevadine sula Mustjõel?

Viimasel nädalal on Mustjõgi jõudnud taseme poolest 200cm lähedale, kuid kevadise suurveeni on veel omajagu tõusuruumi. Eile, 24. veebruaril oli riigi ilmateenistuse mõõdetud ööpäeva keskmiseks tasemeks 190cm ja tänaseks on toimunud järsk alanemine 15cm ümber.