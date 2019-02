Kolm Lõuna-Eesti terviseedendajat said riikliku tunnustuse

Valgamaalt pälvib riikliku tunnustuse Anastasya Kikkas.

Anastasya Kikkas innustas, inspireeris ja koondas Valgamaa inimesi tervishoiuteenuste kättesaadavuse teemadel kaasa rääkima ning südikalt oma paikkonna huvide eest võitlema.

Valga Haigla sünnitusosakonna sulgemisotsusest alguse saanud Facebooki grupp 2200 liikmega tegutseb tänapäevani ning annab võimaluse valgamaalastele olulistes küsimustes mõtteid vahetada ja kaasa rääkida. Valgamaa Omavalitsuste Liidu ettepanek tema riiklikuks tunnustamiseks näitab veelkord, et tegemist oli kohaliku kogukonna jaoks väga olulise küsimusega ning et kohalikke inimesi puudutavate otsuste tegemisel oleks pidanud kohaliku kogukonnaga palju rohkem koos töötama ja veelgi enam otsuste tagamaid selgitama. Kogukonnaga koos töötamise eeldus on hästi organiseerunud kogukond. On omaette väärtus, et Anastasya eestvõttel Valgamaal selline kogukond tekkis.

Võrumaalt tunnustab sotsiaalministeerium Merike Õuna.

FOTO: Annika Haas

Merike Õun on aastast 2007 tegutsenud Võrumaa Spordiliidu tegevjuhina. Kõik need 12 aastat on ta jäägitult pühendunud spordi- ja liikumisharrastuse edendamisel Võrumaal ja kaugemalgi. Nende aastate jooksul on tema eestvedamisel mitmekordistunud maakonnas toimuvate spordiürituste ning neist osavõtjate arv ning liikumisharrastus on ühtmoodi populaarne nii laste, noorte kui ka täiskasvanute seas. Arvukatest Merikese eestvedamisel toimuvatest liikumisharrastusüritustest on kõige tuntum juba kaheksa aastat toimunud Võrumaa Pikamaajooksude sari, mis koosneb esialgse nelja jooksu asemel juba 12 jooksust maakonna erinevates osades. Talvel on Merike pannud samasuguse hooga käima suusasarja, mis toimub igasuguste lumeolude kiuste.

Merikese teadmised ja oskused on abiks iga spordiala ja- ürituse eestvedajatele maakonnas, vaid tänu temale on Võrumaa ja Eesti spordimaastikule püsima jäänud sellised tuntud üritused nagu rullsuusavõistlus Võru Roller ja üle Tamula järve ujumine ning on ellu kutsutud terve rida uusi nagu näiteks Heategevusjooks, millega toetatakse Võrumaa tublimate noorsportlaste sportimist ning kohe sünnihetkest erakordselt menukas Ummamuudu Liina Üüjuusk. Merike on kõige selle kõrvalt ka Võrumaa koolispordi eestvedajaks, kes valutab südant meie noorte liikumisharjumuste kujundamise pärast. Tänu temale toimivad maakonna koolinoorte võistlused juba kaks aastakümmet kui õlitatult.

Ka vanemaealistele on jätkunud tublisti Merikese energiat, sest just tema on toonud kepikõnniharrastajad kõigile liikumisüritustele ja igapäevastele kõnni- ja jooksuringidele maakonna erinevates keskustes.

Võib julgesti öelda, et Merike on pööranud terve Võrumaa liikumisharrastuse usku, sest maakonna spordikalender on täis Võrumaa Mängude sarjana tuntud liikumisüritusi, mis on Merikese poolt kutsutud ja seatud võrokestele tugevat tervist tagama. Merikese ettevõtmisi on juba ammu märgatud ka teiste maakondade spordijuhtide poolt ning nende katusorganisatsioonis - Eestimaa Spordiliidus Jõud on ta kõigile kolleegidele hinnatud eeskujuks ja vajadusel alati abiks.