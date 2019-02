Valga Depoo sai päikesepaneelid

Skinest Raili juhatuse liikme Roman Zahharovi sõnul on Valga Depool suur potentsiaal ja arenguperspektiivid, tänu millele on see kontserni jaoks strateegiliselt tähtis üksus ja Skinest Rail pöörab depoo efektiivsele funktsioneerimisele erilist tähelepanu.

"Arendades oma vaguniremondiettevõtet, investeerime pidevalt selle tegevusse. Valga Depoo on täna Baltimaade ainus teeninduskeskus, kus remonditakse innovatiivseid vaguneid", selgitas Zahharov.

"Nüüd, kui kõikjal minnakse üle taastuvenergiaallikate kasutamisele, peame meie kui üks Eesti suurimaid ettevõtteid ja Valgamaa suurimaid tööandjaid oma ettevõtete tehnilise varustuse täiustamise kõrval investeerima ka nende keskkonnasõbralikkusse," lisas ta. "Tahaksin tänada Elektrilevi, Eleringi ja Kredexi, kes aitasid meid seda projekti ellu viia."

Valga vallavanem Margus Lepiku sõnade kohaselt on taastuvallikatest toodetava energia osakaalu suurenemise näol Valgas tegemist positiivse näitajaga kogu piirkonna jaoks ja laiemas perspektiivis vaadatuna panusega rohelisele energiale järk-järgulise ülemineku kava elluviimisesse. «Meil on alati hea meel piirkonda, kaasaegsete tehnoloogiate arengusse ja ümbritseva keskkonna säilitamisesse tehtavate investeeringute üle. Omalt poolt oleme me valmis osutama sellistele algatustele igakülgset kaasabi," lausus Lepik.

Päikesepaneelide koguvõimsus on 132 kW. Nendega on kavas katta ligikaudu viiendik kogu vaguniremondiettevõtte elektrivajadusest. Investeeringu maht on ühtekokku 100 000 eurot. Sellest ligi 30 protsenti kavatseb Skinest Rail katta fondi KredEx dotatsiooniga.

Skinest Rail on rahvusvaheline raudteekontsern, mis pakub kvalifitseeritud teenuseid raudteetranspordi ja ehituse valdkonnas. Skinest Railil on ettevõtteid Eestis, Lätis, Leedus, Ukrainas, Venemaal, Poolas, Gruusias,Kasahstanis, Soomes ja Horvaatias.