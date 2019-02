Valgas esitletakse täna piiriülese omavalitsuse moodustamise uuringut

Riigihalduse minister Janek Mäggi sõnul on igati tervitatav, et ühiskonnas mõeldakse aktiivselt sellele, kuidas aidata kaasa meie piirialade arengule ning pakutakse arutlemiseks välja erinevaid lahendusi ja ettepanekuid. "Samuti on hea, et selle raames uuritakse kohalike elanike arvamust," sõnas Mäggi. "Mida rohkem me teame piirialade elanike ootustest ja murekohtadest, seda paremini oskame neid lahendada."