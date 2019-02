Tervisekeskuse juht: uus hoone on samm edasi

Kahekorruseline hoone valmis eelmise aasta lõpus. «Nüüd võib öelda, et on lõplikult valmis. Kasutusluba on olemas. Perearstide kolimine vanadest ruumidest uutesse on ka lõppenud – nad töötavad juba mõnda aega uues hoones,» ütles sihtasutuse Otepää Tervisekeskus juhataja Andres Arike. Ta lisas, et kevadel jäävad teha veel maja ümber haljastustööd.