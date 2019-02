Erakoolide saatus jäeti omavalitsuste meelevalda

Mida rohkem valikuid, seda parem

Liina Kersna, Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige

Mida mitmekesisem on piirkonna koolivõrk, seda suurem on tõenäosus, et iga laps saab õppida just talle kõige paremini sobivas keskkonnas ja metoodika alusel. See võiks olla ka iga kohaliku omavalitsuse ülesanne ja eesmärk.

Koolireformi tulemusel on maakonnakeskuste põhikoolid muutunud väga suureks, kus õpib tavaliselt 700-900 last. Samas on lapsi, kellele sobib õppimiseks paremini rahulikum ja vaiksem keskkond. On väga oluline, et lapsevanemal oleks valida, millisesse kooli ta oma lapse paneb.

Mul on riigikogus käinud külas sadu õpilasi kümnetest koolidest, kuid üks emotsionaalsemaid oli Krabi kooli õpilaste külastus. Lapsed said riigikogu istungite saali kõnepuldist öelda välja ideid, mida peaks Eestis muutma. Üks väike tüdruk, nina vaevu puldiäärest üle, ütles, et Krabi kooli ei tohiks kinni panna, mille peale kostus jõuline aplaus. See hetk võttis silma märjaks ja mitte ainult mul.

Tahan öelda, et lapsed on erinevad ning erinevad lapsed vajavad erinevat toetust ka koolis. Krabi kool suutis päästa paljude laste hinged. Kui mina oleksin haridusminister, teeksin kõik, et Krabi kool saaks oma tegevust jätkata. Krabi kooli pidamine on ühiskonnale kordades odavam kui tegeleda hiljem tagajärgedega.