Siim Saavik: riik rahvale lähemale

Ülejäänutele, kes tahavad samuti peost osa saada, jääb võimalus teha seda teleri kaudu. Ja nii on see käinud juba mitukümmend aastat. Lihtrahvas sööb kodus kiluleiba ja vaatab, kuidas valitud üksteist aastapäeva puhul tervitavad. Naistel on kaunid kleidid ja meestel trimmis ülikonnad, laudadel aga peened suupisted, mis telekavaatajal suu vesistama panevad. Kõik see kauge melu kipub siiski aastatega iganema.