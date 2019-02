Laskesuusatamise Euroopa meistrivõistluste lipp jõudis Eestisse

«See on kena tava, kus võistluste lõppedes annab korraldaja lipu üle järgmisele korralduskomiteele. Tegemist on ühe osaga võistluse lõputseremooniast,» ütles lipu Eestisse toonud võistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigol. «Tiitlivõistlustel on see kui teatepulga üleandmine, kus soovitakse edu ning antakse järgmistele korraldajatele ühtlasi ka head soovid kaasa. Nii ulatas Valgevene spordiminister lipu IBU esindajale, kes selle siis omakorda minu kätte andis. Omalt poolt kutsusime kõiki biathlonisõpru Otepääle.»