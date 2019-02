Õppuse käigus jääb Põlva komando elektrita

Ekstreemsete ilmaoludega seotud tõsistes kriisiolukordades on abivajajaid palju, kuid reageerivate operatiivteenistuste töö on raskendatud, sest kriis mõjutab neidki. Seepärast peavad päästjad ja politseinikud asutuste toimepidevust mõjutavate kriisiolukordadega arvestama ja nendeks valmistuma. Ka elanikel tuleb arvestada, et abi andmise korraldamine ja abistajate kohale saabumine võtab kriisiolukorras oluliselt kauem aega. „Iga Eesti inimene ja perekond peab ennustatavateks kriisideks alati valmistuma, et ennast ja enda peret vajadusel kaitsta ning täiendava abi saabumiseni iseseisvalt toime tulla,“ ütles Lõuna päästekeskuse valmisolekubüroo juhataja Silver Konksi. „See on parim garantii, et rasketest olukordadest elu ja tervisega välja tulla.“