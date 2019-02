Süngest aastapäevast võib saada lipupäev

„Meie rahval on kohustus mäletada ja seda mälestust edasi anda," ütles justiitsminister Urmas Reinsalu. Ta märkis, et märtsiküüditamine oli Eesti riigi ajaloo suurim ühekordne genotsiidikuritegu meie rahva vastu. "Me ei tohi unustada nende inimeste kannatusi. Seega on asjakohane kuulutada tänavune märtsiküüditamise aastapäev lipupäevaks,“ ütles minister.

Justiitsministeerium märkis, et kooskõlastamisel on antud juhul eelkõige teavituslik eesmärk - et asutused oleksid teadlikud lipupäeva kehtestamisest ning need asutused ja institutsioonid, kellel on Eesti lipu seaduse alusel alaline lipu heiskamise kohustus, teaksid seda teha leinalipuna.