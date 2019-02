Kuidas jõudsite laskesuusatamise juurde?

Suuresti tänu vanematele. Kuna isa oli pikalt laskesuusatamise föderatsiooni treener koos Rene isa Hillar Zahknaga, oli see mingil määral loogiline. Esmalt lihtsalt proovisin. Mäletan, et olin Renega koos tiirus ja tal oli laskmine juba käpas. See tekitas huvi ja suvel isegi võistlesin, aga siis leidsin, et murdmaasuusatamine on ikkagi lahedam. Tegin veel aasta murdmaasuusatamist, kuid enne 16. eluaastat oli aeg kindlamalt spetsialiseeruda.