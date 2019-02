Piinatud kass jäeti Valga prügikasti vaevlema

Ta helistas nii loomade varjupaika kui loomakliinikusse. Alguses arvas Blauberg väliste vigastuste põhjal, et kass on auto alla jäänud. Loom viidi kiirelt operatsioonile Valga loomakliinikusse ja seal selgus, et olukord on veel võikam. Loomaarst Jaan Luha esialgne arvamus on, et kassi on suunaga ülevalt alla tugevalt torgitud terava esemega, milleks võis olla puutokk.