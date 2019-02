Valitsus kinnitas 8,4-protsendise pensionitõusu

„Tänu palkade kasvule on tänavune pensionitõus oma 8,4 protsendiga viimaste aastate suurim. Majanduse hea käekäik ja kõrge tööhõive on parim tagatis, et pensionid käiksid ajaga kaasas,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Näiteks 44-aastase staažiga inimese vanaduspension on 1. aprillist pea 40 eurot kõrgem ehk 483 eurot – see on üle 100 euro enam kui nelja aasta eest."