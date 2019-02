Kasuisa tapnud mees saadeti kümnendiks vangi

Kohtus leidis tõendust, et eelmise aasta 20. juuli õhtul tõi Novikov oma kasuisa ja ema elukohta Petseri tn 8 kortermajas viina, mida hakati kolmekesi elutoas manustama. Mõni aeg hiljem jäi 71-aastane kasuisa Stanislav diivanile magama ning Novikov läks koos emaga teise tuppa, kus jätkasid joomist. Enne kella 21 puhkes ema ja poja vahel konflikt ning purjus Novikov läks emale kallale, pekstes teda näkku ja vastu õlgu. Naisel õnnestus end vabastada ja korterist tuttava poole põgeneda.

Teadmata aeg pärast seda, kas samal õhtul või öösel, läks Novikov kallale kasuisa Stanislavile. Esmalt ta peksis eakat meest, kuid teadmata aeg pärast peksmist võttis noa ja ründas sellega Stanislavi.

Kaks esimest noalööki õnnestus vanal mehel kätega tõrjuda, mida tõendavad hukkunu kätele tekitatud vigastused. Kolmas noahoop tabas Stanislavi aga südamesse ning see tõi kaasa mehe kohese surma.

«Ometigi jätkas Novikov diivanile vajunud mehe pussitamist. Ta sooritas veel 35 torget-lõiget rindkerre, näkku ja kõri piirkonda,» ütles kohtunik Erkki Hirsnik.

Kuna toime pandud teol pealtnägijaid ega vahetuid tunnistajaid polnud, pole päris kindlalt teada, kas Novikov ka tegelikult tabas kolmanda noahoobiga kasuisa südant. Kindlalt on teada üksnes see, et kaks esimest noahoopi suutis Stanislav kätega tõrjuda.

Kohus seadis surmava hoobi järjekorras kolmandaks aga põhjusel, et kui löökide täpne järjekord pole tuvastatav, tuleb anda süüdistatavale eelisseisund. Eelis tekkis Novikovile sellest, et kui oleks kindlalt tuvastatud, et ta tappis kasuisa näiteks 35. noahoobiga, oleks see käsitletav suurema jõhkrusega kui see, et surmav hoop oli esimene võimalik.

Novikov ise eitas kasuisa tapmist, arvates, et selle taga on hoopis tema ema, kes on poja süüdi lavastanud. Need süüdistused ei leidnud kohtus tõendamist. Stanislavi pussitamist kohtualune enda sõnul ei mäleta. Ta oli nii tapmise ajal, kuid tegelikult juba nädalaid järjest olnud purjus.

Et vana mehe surnuks pussitamises on süüdi siiski Novikov, mitte keegi kolmas, rääkisid tõendid. Taparelvaks olnud kööginoalt leiti Novikovi DNA-d nii suures koguses, et see välistas võimaluse, et tema jäljed noal pärinevad varasemast ajast. Ka rääkisid Novikovi pükstelt ja küünealustest leitud tapetu veri selgelt tema kahjuks.

Süüalune kinnitas kolmapäeval kohtus, et saab kohtuotsusest aru. Küsimusi tal selle kohta ei olnud.