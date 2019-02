Poliitikale selja keeranud Meelis Mälberg võtab ette hooldekodude äri

«Iseenda peremeheks olemine mulle sobib,» ütles reformierakondlane, kes töötanud nii linnapea kui ka vallavanemana ning istunud viimased kaheksa aastat riigikogu liikme toolil. «Igal asjal on oma algus ja lõpp. Arvan, et mul pole veel ka nii palju eluaastaid, et ma ei võiks midagi uut proovida. Praegu on õige hetk kannapööre teha.»