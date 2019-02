Näitus ärgitab lugusid rääkima

2017. aasta suvel võttis ta koos fotograaf Maarja Urbiga ette rännaku, et teada saada, kas ja kuidas inimesed mäletavad oma elus lugude jutustamist ja pajatamist. Mäletati lugusid, jutustajaid, olukordi ja kohti, kus jutustati. Juhtus sedagi, et vestluse algul teatas küsitletav, et temal ei ole midagi meeles. Jutu edenedes aga hakkasid lood meenuma ja mälestuste rajad kohtusid taas oodatud rändajaga.