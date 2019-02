Rakvere Teatris esietendus äsja näidend «Verikambi», kus ühes kesksetest rollidest on Valgamaalt pärit Imre Õunapuu. Reeli Reinausi samanimelise noorteromaani žanrimääratlusena on teater välja pakkunud, et tegu on tumeda noortepõnevikuga. Õunapuu sõnul võib seda nimetada ka õuduspõnevikuks.