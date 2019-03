Tartu Ülikooli kliinikumi ja Põlva haigla koostöös algas uus ajastu

Ettevalmistused kliinikumi e-haigusloo kasutusele võtmiseks algasid Põlvas juba eelmise aasta lõpus, paralleelselt e-haigusloo juurutamisega Valga haiglas. „Valga projekti õnnestumine julgustas meid Põlva haigla üleminekuga kohe edasi liikuma. Tunnustan Põlva haigla kollektiivi, kes võttis väljakutse vastu ning tegi palju tööd projekti õnnestumise nimel. E-haigusloo kasutusele võtmine on uuel tasemel koostöö algus. Põlva haigla hakkab kasutama kliinikumi IT-pilveteenuseid, mis sisaldavad e-haiguslugu, andmevahetusi riiklike andmekogudega ja kliinikumi ravikvaliteedisüsteeme. Kokkuvõttes võimaldab see kontsernisiseselt välja töötada uusi, ravikvaliteeti ja ravi kättesaadavust parandavaid teenuseid,“ selgitas kliinikumi juhatuse liige ja infotehnoloogiajuht Kati Korm.

Põlva haigla ülemarsti Margit Rikka sõnul on töötajad läbinud kliinikumi poolt pakutavad koolitused ja on valmis üle minema uuele infosüsteemile. „Loodame sellest kasu nii patsientidele kui ka personalile – et koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumiga haldame efektiivsemalt patsientide andmeid ja saavutame parima võimaliku ravitulemuse,“ ütleb Margit Rikka.