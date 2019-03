Suusatamise järelkasvu eest hoolitsejad: võtab aega, kuni asi uuesti käima läheb

Valgamaa noortesporti eest vedav Leppik ütles, et lähiaja uudised on uskumatud kõigile, kuid paraku kahjulikud Eesti spordile laiemalt. «See on paras pauk kõigile ja usun, et mitte ainult suusatamisele, vaid kogu Eesti spordile. Kujutan ette neid inimesi, kes ühel või teisel spordiajal kuuluvad Eesti koondvõistkonda, peavad välismaal startima, eriti vastupidavusaladel. See on meile kõigile üsna raske, et mingi silt on külge pandud Eesti sportlastele.»

Leppiku sõnul võib olla ka hea, et patustajad said kõrvale lükatud. «Juba järgmisel nädalal on koolide võistlus suusatamises Tehvandil. Usun, et kõik tulevad ikka võistlema ja treenerid motivatsiooni ei kaota. Võib-olla on hea, et see pauk ära käis ja valemängijad kõrvale saab lükatud. Aga võtab aega, enne kui asi uuesti käima läheb.»

Samas tunnustas ta Karel Tammjärve käitumist pressikonverentsil. «Esimest korda, kui kuulsin, et sportlane võtab süü omaks ja räägib, kuidas asjad tegelikult olid. Võib-olla kui sellised asjad oleks aastaid tagasi juhtunud, oleks praegune asi ära jäänud. Teine mees põgenes ära, aga tema leidis jõudu ja rääkis, nagu asjad on. Selles mõttes Karelile au ja kiitus, et ta suutis endas leida seda jõudu ja need asjad välja tuua.»

Nutt tuli peale

Noortetreener Kalju Ojaste ütles, et kuulis algseid uudiseid võistlusel Valgehobusemäel. «Algul tegime veel nalja, et vaatame, kes sealt välja tuleb, Venemaa või Norra. Ja siis hakkas tulema. Tuli endal ka nutt peale. Ongi šokk.»

Ojaste on varem treeninud nii Tammjärve kui põgusalt ka Veerpalut. Mehe sõnul ei osanud ta midagi kahtlustada. Tammjärvega on mehe kokkupuuted olnud positiivsed. «Minu arust superäge vend. Täna ei olnud tulemused sellised, et tekiks kahtlus. Mõned asjad paistavad silma. Kui 60. koha pealt hüpatakse äkki 10. kanti, siis küll, aga kuna siin sõideti napilt punktikohtade piiril, siis... Tundus, et ta võttis asja lõdvemalt. Kool, kõik asjad. Ei osanud midagi aimata. Arvan, et keegi ei osanud.»

Ojaste loodab, et meie suusatamise lõpuga siiski tegemist pole. «Lihtsalt tuleb uus lehekülg pöörata. Kindlasti entusiaste on. Elus juhtub igasugu halbu asju. Aga igal juhul hull lugu. Ei oskagi tegevuskava mõelda, et mis või kuidas edasi teha. Kui hooaeg läbi saab, eks siis tuleb kokku korjata inimesed, kes alaga tegelevad.»