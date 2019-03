Galerii: Otepää tervisekeskuse uus hoone avati pidulikult

Otepää Tervisekeskuse uue hoone avamisele oli tulnud külalisi nii lähedalt, kui ka naabervallast ja Riigikogustki. Hoone ise avati aga tervishoiuasutusele omaselt – lindi asemel lõigati läbi Otepää Tervisekeskuse juhatuse liikme Andres Arikese kardiogramm. Kardiogrammi lõikasid läbi Otepää Tervisekeskuse nõukogu esimees Mare Raid, Riigikogu liige Marika Tuus-Laul, Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ja Otepää Vallavolikogu esimees Jaanus Barkala. Muusikalise tervituse tõid kohale Otepää Muusikakooli õpilased ja õpetajad.

„Tervisekeskuse hoone ehitamine on hea näide avaliku raha kasutamisest,“ sõnas Otepää Tervisekeskuse juhatuse liige Andres Arike. „Iga sellesse projekti sissepandud sent tuleb elanikule tagasi. Tänu uuele hoonele tõuseb ka tervishoiuteenuste kvaliteet üldiselt.“

Tervisekeskuse nõukogu esimees Mare Raid tänas kõiki nii praeguseid kui ka endisi nõukogu liikmeid ja juhatuse liiget tehtud töö eest. „See on meie kõikide ühine pingutus, et meil on tänaseks täitunud pikaajaline unistus uuest, Otepää linnasüdant tunduvalt kaunimaks muutvast tervisekeskuse hoonest,“ lisas Mare Raid.

Otepää Tervisekeskuse uue hoone ehitustööd algasid 2018. aasta veebruaris, mil lammutati Otepääl Tartu maanteel asuvad apteegi ning vana haigla hooned. Uus tervisekeskuse maja ongi ehitatud vanade hoonete asemele.

Uues tervisekeskuse hoones, I korrusel paiknevad kaasaegsed kabinetid perearstidele (dr. Heiki Annuki ja dr. Merle Kallase praksised), II korrusel on perearst dr. Gerta Sontaki praksis. Lisaks sellele on uues esmatasandi tervisekeskuse hoones ruumid kuuele pereõele, ämmaemandale, füsioteraapiale ja koduõdedele ning sotsiaalsele nõustamisele. Uues hoone esimesel korrusel paikneb registratuur koos laboriga. Otepää Tervisekeskuse vanasse hoonesse jäävad tööle hambaraviosakond, röntgen ja prillipood, esimesel korrusel alustas tööd õendusabi osakond, teisel korrusel on kavas laiendada hooldusosakonda.

Otepää Vallavolikogu esimees Jaanus Barkala ütles, et ettevalmistused tervisekeskuse hoone rajamiseks algasid juba mitu aastat tagasi. „Tänan volikogu ja vallavalitsuse liikmeid ja eelmist volikogu koosseisu ning vallavalitsust,“ ütles Jaanus Barkala. „Tervisekeskuse nõukogu liikmena tean väga hästi, mida taoline ettevõtmine tähendab ning kui palju selleks on vaja pingutada.“

Otepää vallavanem Kaido Tamberg aga leidis, et on suur õnn ja heade juhuste kokkulangemine ning suur töö, et Otepääle saadi uus tervisekeskuse hoone. „Soovin küll, et vallaelanikel poleks väga tihti sellesse majja asja, ent kui vaja on, siis saavad nad vajaliku siit kätte,“ märkis Kaido Tamberg.

SA Otepää Tervisekeskuse projekti „Otepää esmatasandi tervisekeskuse kaasajastamine (2014-2020.2.04.16-0002)“ rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond meetme tegevus nr 2.4.2 „Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused“ ja Otepää vald, projektile on andnud heakskiidu Rahandusministeerium.