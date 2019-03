MTA rääkis Valgamaa omavalitsustega ümbrikupalga teemal

„Oleme eesmärgiks seadnud, et ehitustööde riigihangetel ümbrikupalka ei maksta. Avalik raha peab jõudma ettevõtjateni, kes maksavad töötajatele ausat ja õiglast palka ning ei riku konkurentsi. Sellel aastal on MTA fookuses suuremad riigihankeobjektid, kus on eesmärgiks alltöövõtjate valiku parandamine. Soovime saada regulaarset infot objektil töötavate ettevõtete kohta. Saadud info võimaldab meil koostöös hanke korraldaja ja peatöövõtjaga jõuda selleni, et alltöövõtu ahelates maksukäitumine paraneks,“ lisas Muttik.