Täna on rahvusvaheline avaandmete päev

Riigiasutused koguvad oma töö käigus suurel hulgal avaandmeid ning seaduse kohaselt on neil kohustus teha avaandmed kättesaadavaks ka kodanikele ja ettevõtjatele. Avaandmete all mõistetakse infot, mis on isikustamata, näiteks üldine liiklusõnnetuste või kuritegevuse statistika, aga ka hetkeolukorra kirjeldus erinevate ühiskondlike näitajate osas.

Avaandmetel on ministri sõnul mitmeid erinevaid rakendamise viise. Näiteks on valitsuse tegevuse suuremaks läbipaistvuseks arendatud töölaud, mis võimaldab jälgida riigieelarve kasutamist. Samuti on juba täna võimalik tänu avaandmetele jälgida Tallinna ühistranspordi kaarti, kus on kuvatud reaalaja pilt ühissõidukite peatustest ja asukohtadest. „Hea näide avaandmete kasutustest on muidugi ka Maanteeameti ja liiklusrakenduse Waze’i koostöö. Maanteeamet jagab Waze’ile infot teeolude- ja tööde, aga ka hooldussõidukite tegevuste kohta,“ kirjeldas minister.