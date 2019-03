Otepää vallavanem Kaido Tamberg ütles, et koostöö eesmärgiks on toetada ja aidata Ukrainat erinevate reformide läbiviimisel, pakkudes Eesti kogemust. „Meile on suur au vastu võtta Ukraina delegatsiooni, oleme valmis oma nõu ja jõuga kolleege aitama,“ lisas Kaido Tamberg.

Palanski omavalitsuse valitsuse aseesimees Igor Miklaštšuk avaldas lootust, et koostöö kujuneb mõlemale osapoolele kasulikuks. „Täname Otepääd vastuvõtu eest! Oleme kõik pärit ühisest riigist, kuid hetkel oleme erinevatel arenguteedel. Meie riigist on käimas just need reformid, mis teil on juba läbitud,“ soas Igor Miklaštšuk. „Soovime rakendada Eesti kogemust oma elu ülesehitamisel.“