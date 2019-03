Varahommikul on maanteed üle Eesti lumised, lõiguti jäised. Vaid Harjumaal on teed soolaniisked. Õhu- ja teetemperatuurid on kõikjal miinuspoolel. Lääne- ja Lõuna-Eestis sajab lund ning lörtsi, nähtavus sajus on halb. Teedel võib olla kiilasjääd.