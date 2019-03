Tiit Loim: Tammjärv ei ole kangelane

Dopingujuhtum mängib meie psüühikaga nagu film, kus paha poiss näitab vahepeal inimliku käitumise märke – see paneb meid talle kaasa elama ning soovima libastumised andeks anda. Ilmselt on tegu meile kaasa antud bioloogilise mehhanismiga. Midagi samalt segaselt psühholoogiliselt tasandilt nagu Stockholmi sündroom, kus pantvangid oma kinnihoidjat õigustama asuvad.

Kui asja puhtteoreetiliselt vaadata, siis Tammjärv kõndis ebaausat teed ju mitu aastat. Ta ei ole avaldanud, et tal oleks olnud plaan peatuda või avalikkuse ette tulla, kui dopingukütid poleks talle ja Veerpalule jälile saanud. Õige oleks olnud sellest kõigest kohe teada anda. Kui kas või 2016. aastal kontaktide saamise järel oleks peetud selge häälega pressikonverents ausate ülestunnistustega, võiksime ehk rääkida kangelastest. Tekkinud olukorras on küll ka võimalik käituda halvemini ja paremini, aga algne kuri on spordile juba sündinud.

Samas on Tammjärve käitumine võrreldes teiste asjaosalistega tõepoolest kordades mehisem. Mati Alaveri intervjuu Anu Sääritsaga on suurepärane analüüsimaterjal ajakirjandusõppe intervjueerimise seminari. Nõuab väga suurt vaimupingutust, et säärane kohutav põiklemine väheste antud minutitega oma küsimustega lahti muukida. Et Tammjärv on «praktiliselt ainus,» kellele Alaver dopinguarsti kontakte vahendas, on ikka hämamise puhas kuld.