Jaan Rapp: kas see on lõpp?

Äsjaste sündmuste valguses on raske uskuda kogu Eesti suusaspordi puhtusesse. Kahju, mida on selle mainele teinud Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu, on mõõtmatu ja selle ulatus selgub lõplikult ilmselt alles aastate pärast. Nagu tõdes Valgamaa spordijuht Rein Leppik, kahjustab juhtunu kogu Eesti spordi mainet. Noortetreener Kalju Ojaste aga ütles, et hooaja lõpul tuleb tegijad kokku koguda ja vaadata, mis edasi saab.

Meil on tublisid noortetreenereid, kes loodetavasti Eesti suusasporti edasi suudavad viia. Aga ilmselt pole neilgi kerge vaadata silma oma hoolealustele, kes küsivad, kas spordiski on nii, et teha võib kõike – peaasi, et vahele ei jää. Ja mida peavad vastama noored suusatajad, kui nende eakaaslased kodu- või välismaal mõne aasta pärast küsivad: kuidas teil selle dopinguga on? Vastus, et kuidagi pole, ei pruugi olla veel mõnda aega usutav, isegi kui see on tõsi.