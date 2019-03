See, et kobras asulate ligi tuleb, pole üllatav, sest tegemist on hämaras ja pimedas tegutseva närilisega ja inimene tavaliselt jõgede, järvede ja kraavide kallastel pimeduses ei liigu. Nii saavadki loomad seal vabalt ja üsna segamatult tegutseda.

Koprauurija Peeter Hussar selgitas, et loomade asulates tegutsemise peamine põhjus on praegusel aastaajal toidunappus. Karta on, et mullused varud on otsakorral ja taimetoitlasest elukal vaja süüa saada ning kõige magusamaid palu saab ta puuvõradest ja võsast. Seetõttu on mõistetav, miks loom on rannas langetanud üsnagi jämedaid pajutüvesid. Võras olev puukoor on talle mahlane ja hea, kuigi kindlasti mitte nii maitsev kui kevadine naat, vaarikavars või ahtalehine põdrakanep.