Veiko ja Hele Pormeister: Tahame olla riigile võrdväärsed partnerid

Kolmandaks: päästeameti strateegias aastani 2025 on eesmärk tõsta vabatahtlike hulk 4000ni, mis ületaks kutseliste arvu poole võrra. Mis paneb inimese ohverdama oma vaba päevast aega ja ööund ühiskonna heaks? Ühest küljest ilmselt lihtne omakasu: ise päästega tegeledes saab olla kindel, et ka minu katus on kaitstud ja kogukond turvaline. Lisaks soov ennast teostada, õppida ja areneda. Tänuks ootavad nad suhteliselt vähe. Lisaks heale enesetundele oma panuse andmise eest on meeldiv, kui nende tegevust märgatakse.

Seni on jäetud pressile korduvalt mulje, et mingid saavutused on vaid päästeameti nimekirjas, ehkki nende taga on hulk priitahtlike pritsimeeste tööd.

Leiame, et vabatahtlikud on ära teeninud õiguse tunda end päästeameti pressikonverentsidel ka reaalselt sama oluliste partneritena, nagu nad on iga päev oma valmisolekult. Selleks peaks laua taga leiduma koht ka Päästeliidu esindajale. Siis ei tekiks avalikkuses ebaõiget muljet ja oleks kaetud vabatahtlike tunnustusevajadus. Seni on jäetud pressile korduvalt mulje, et mingid saavutused on vaid päästeameti nimekirjas, ehkki nende taga on hulk priitahtlike pritsimeeste tööd.

Samuti peame olema nähtaval, et kogukond ja ettevõtjad teaksid, kes me oleme ja mis on meie roll ühiskonnas. Siis oleks erasektoril suurem motivatsioon ja teadlikkus meie töösse panustada, toetades nii raha kui ka uute liikmetega. Arenenud riikides tuleb suur osa toetusest just seda teed pidi.