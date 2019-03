«Vurtsvasseri proovipartiid on tehtud ja oleme need viinud ka kauplusekettidele,» rääkis ASi Värska Vesi juhatuse esimees Urmas Jõgeva. «Tagasiside on olnud hea. Loodetavasti jõuab jook lähikuudel suurematesse poodidesse. Siis selgub, kuidas ostjad selle vastu võtavad.»

Jõgeva sõnul ei sisalda uudisjook kübetki suhkrut, säilitus- ega värvaineid. Samas on säilitatud Värska mineraalvee mullid. «Asi on veel nii värske, et etiketid alles trükikojas,» ütles Jõgeva eelmisel nädalal. «Alustame villimist hiljemalt järgmise nädala alguses, seejärel jõuab see kauplustesse.»