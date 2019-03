Rahvusliku kampaaniana serveeritud turundus ajab inimesi segadusse

Viimasel ajal on taas inimeste postkastidesse ilmunud Eesti kontuuride embleemiga kaunistatud ümbrik, millel kirjas «Rahvuslik tervisekampaania». Sellist turundust on tehtud juba aastaid. Seest leiab teksti, et kampaania taga on Norra toidulisandite edasimüüja Natural Pharmaceuticals. Nad soovivad enda sõnul uuringuga teada saada, kui paljud on teadlikud nende müüdavate oluliste ainete mõjust meie kehas. Samuti on kirjas, et uuringu täitmisega kaasneb tasuta kingitus: 30 päeva varu oomega-3 kapsleid, mis on rikastatud D-vitamiiniga.