Priit Sibul: Lootsime natuke paremat tulemust

Kuigi Isamaal jäi ringkonnamandaat Kagu-Eestist saamata, on Sibul ise ka uues riigikogus. Seda tänu soodsale asetusele üleriigilises nimekirjas.

Konkurentide tulemusi hinnates lausus Sibul, et tulemus oli ootuspärane. „Ka viimased küsitlused näitasid, et EKRE ja Reformierakonna vahel läheb rabelemiseks. Mõneti üllatav on aga sotside põrumine.“