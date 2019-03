Uustulnukana läheb riigikokku Andrus Seeme

Enne haldusreformi Kõlleste, praegu Kanepi valda juhtiv Seeme kandideeris parlamenti teist korda, kuid neli aastat tagasi ei saatnud teda sel teel edu. „Eelmisel korral sain ma kogemuse, et saada Eestis 101 inimese hulka on väga keeruline,“ rääkis Seeme. „Nüüd oli mul kogemus selja taga ja mõtlesin, et kui läheb õnneks, kui inimesed hindavad mu senist tegevust, on hästi ja kui ei hinda siis nii ongi.“