Valga vallavalitsuses alustas tööd uus projektijuht

Gredzens on lõpetanud Valga gümnaasiumi ja Tartu ülikooli bakalaureuseastmes saksa keele ja kirjanduse eriala, kõrvalerialana riigiteaduste eriala. 2017. a lõpetas ta samas ülikoolis rahvusvaheliste suhete magistriõppe. Ta on olnud vahetusõpilane nii Saksamaal kui ka Soomes.

Valga vallavalitsuse projektijuhina ametisse asumine on tema jaoks positiivne ka seetõttu, et ta on pärit Valgast ning teab laiemalt piirkonna tausta ja vajadusi, mille arengusse soovib panustada. “Kindlasti on minu üheks eesmärgiks ka see, et üha enam noori leiaks Valga vallas tööd,“ nentis Gredzens.