Võru linnapea sotside ebaedust: ju meil jäi kavalusest puudu

Europarlamendi liige Ivari Padar sai riigikogu valimistel 1458 häält, mida on tema kohta vähe, kuigi parlamendikoha see tagas. Võrduseks: Võru-, Põlva- ja Valgamaa ringkonna suurim häältemagnet Uno Kaskpeit kogus tervelt 3802 häält. Padar tõdes, et hääli oleks võinud rohkem olla. «Aga rahvas on oma arvamuse öelnud ja selline see tulemus tuli. Mul on olnud nii pikk poliitiline karjäär, ikka on olnud tõusud ja mõõnad.»