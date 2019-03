Ester Karuse: minu enam kui 1600 häält ei maksa midagi

«Häälte arvu kohta võib öelda, et pole paha. Neid tuligi umbes sama palju, nagu arvasin,» nentis Karuse. «Aga samas ei maksa need enam kui 1600 häält praegu midagi.»

Igapäevaselt transpordifirmas logistiku-juhiabina töötav noorpoliitik ei varjanudki esmaspäeva hommikul, et on asjade käigu üle pettunud.

«Olen väga kurb, sest mul olid ootused, et saan realselt midagi ära teha, esindades parlamendis Valgamaad,» tunnistas ta. «Praegu on parlamendis Valgamaa inimeste huvid nõrgalt esindatud. Uno Kaskpeit on küll Valgamaalt ja Priit Sibul on maakonnaga seotud, aga see on ka kõik.»