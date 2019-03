Ränkel Kärbi dopingutarvitamisest: hakkasime ise ka mingites asjades kahtlema

«Oleme küll kõik üks Team Haanja, aga antud looga on seotud üksnes isikud, keda Karel [Tammjärv] pressikonverentsil mainis. Kõiki ülejäänuid: taustajõude, hooldemehi, treenereid ja teisi sportlasi, kes nimekirjas on, ei saa lüüa sama mõõdupuuga. Me ei osanud keegi midagi isegi kahtlustada. Team Haanja kui üksus lendas lihtsalt pauguga õhku,» ütles Ränkel Virumaa Teatajale vahetult pärast pressikonverentsi, kus Tammjärv oma dopingukasutamisest rääkis.

Täna ütles Ränkel, et pärast Tammjärve tunnistusi arutas ta kahtlusi Kärbi seotuse osas nii Anti Saarepuu, hooldemeeste kui füsioterapeudiga. Aga et enne tõendeid ei saa kedagi süüdi mõista, ei tahtnud ta kahtlusi avalikult jagada. «Eks me natuke hakkasime ise ka mingites asjades kahtlema, et see on nagu ühe käekirja asi. Nii Algo kui Karel ja Andreas on ikkagi seotud, kes siis Mati, kes Andrusega rohkem treeningplaanide ja suhtlemisega. Kahtluseusse hakkasime ise ka lahkama, aga enne ei julgenud midagi kuskil öelda, kuni asjad, nagu näha, eile ise välja tulid.»

Tammjärv ja Kärp olid Ränkeli sõnul väga tihti koos. Seega tundus teistele kahtlane, kas väga head sõbrad asjadest omavahel ei räägi. «Mõtlesime, et kuidas Karel saab oma heale sõbrale Algole – nad on väga head sõbrad – niimoodi teha, teda petta. Mingeid asju siis omavahel arutasime, aga ega me kedagi süüdistama siis ju ei hakanud, kõigest endal olid kahtluseussid, et kas võib olla midagi veel. Ajakirjandus ka rääkis, et on veel 40 pluss kotikest, võib veel kedagi tulla. Nüüd tagantjärele võib öelda, et nad teadsid mõlemad teineteisest, nagu Algo ütles. Aga enne ei saa süüdi mõista kedagi, kui ei ole tõendeid.»

Ränkel kuulis Kärbi eesootavast ülestunnistusest eile Saarepuu käest. «Eile mingi hetk Anti helistas mulle, me reisisime koju, ütles, et täna tuleb veel üks skandaal. Järelikult oligi siis juba Algo talle helistanud, et tuleb avalikkuse ette sellega.»

Ta kinnitas, et rohkem kedagi kahtlustada ei oska. «Ei ole küll rohkem. Võin väita, et mina ja Marko Kilp oleme täiesti puhtad. Oleme ainult Antiga ja tema näpunäidete järgi tegutsenud. Algo ei olegi üldjuhul Antiga väga treeninud. Anti lihtsalt on viinud treeninguid läbi, Algo on ise plaanid koostanud.»