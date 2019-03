Galerii: eriolümpia talimängud algasid tõrvikujooksuga

Peakorraldaja Siret Kruk on öelnud, et eriolümpia talimängudest on kujunenud sportlastele aasta suursündmus. «Õnneks on selle aasta talv soosinud üle Eesti ka korralikku ettevalmistust. Tegu pole ainult võistlustega, vaid väga oluline osa on intellektipuudega sportlasele sotsiaalne toimetulek ja tegevused väljaspool võistluspaika. Tuleb kindlasti palju positiivseid emotsioone pakkuv spordipidu.»