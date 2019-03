Märt Sults oleks nõus juhtima Lasnamäge

Päritolult valgalane Sults ütles teisipäeval, et ta nõustuks riigikokku siirduva Maria Jufereva-Skuratovski asemel Lasnamäge juhtima. «Põhja-Tallinna vanemaks ma ei saaks hakata, sest seal tekiks kultuurisaarte projekti tõttu huvide konflikt.»

Tallinna linnaosavanematest pääsesid riigikokku Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid ja Lasnamäe vanem Maria Jufereva-Skuratovski. Kaljulaid on öeldud, et läheb kindlasti parlamenti, Jufereva-Skuratovski ütles aga teisipäeval, et otsustab riigikokku mineku järgmisel nädalal.