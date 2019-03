Uno Kaskpeit kujunes rahva lemmikuks

«Tunne on hea. Ei oska muud öelda, kui tänan Valga-, Võru- ja Põlvamaa rahvast usalduse eest,» lausus Kaskpeit Lõuna-Eesti Postimehele vahetult pärast hääletustulemuste selgumist.

Võidumees tunnistas, et oli oma isikliku häältesaagi üle üllatanud. «Natuke ikka oli üllatus,» ütles Kaskpeit. «Eelnevalt jooksis muidugi läbi, et oleme siin kõige paremas positsioonis, aga et nii hästi läheb, seda ei uskunud.»